На круглому столі до Дня інвалідів Вінницю брали за приклад

Круглий стіл до Міжнародного дня інвалідів проходив 9 грудня у приміщенні бібліотеки ім.К.Тімірязєва. Організаторами заходу виступили Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» та вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Основою темою обговорення стало питання взаємодії громадських організацій інвалідів з органами місцевої влади.

Присутні на засіданні депутати обласної ради наголосили на тому, що саме Вінницька область є піонером у впровадженні реформування місцевого самоврядування.

- Люди, які сьогодні, враховуючи фізичні вади, не мають можливостей реалізуватися, показують приклад моральності, подають плече доброти, - говорить депутат обласної ради Марина Коваль. - Через органи місцевого самоврядування вирішуються проблеми людей, які живуть на тій чи іншій території. Громадська організація «Відкриті серця запроваджує проекти, які роблять небайдужими, і це спонукає зміну ставлення громади до таких людей. В січні 2011 року наша область єдина, хто прийняв нову концепцію місцевого самоврядування. Ми використовуємо польську модель, в основу якої закладено самоврядність трьох самостійних одиниць, які незалежні одна від одної і самостійні розпоряджатися власними фінансами.

Серед присутніх лунала думка, що з впровадженням адміністративно-територіальної реформи зміняться свідомі підходи до матеріального забезпечення різного рівня рад, які матимуть можливість самостійно розподіляти кошти, яких тоді вистачить і на людей з обмеженими фізичними можливостями, і на представників інших категорій, адже у своїй громаді представникам депутатського корпусу краще буде розібратись, які потреби громади є першочерговими. Говорилося й про те, що в області має діяти одна спільна програма щодо проблем людей з інвалідністю, зокрема за приклад було взято Вінницю, де така програма вже прийнята і впроваджуватиметься у життя аж до 2015 року.

- Коли ми говоримо про реформу, ми розуміємо, що мають бути люди, які знатимуть, що суспільство має отримати від реалізації реформи, - зазначає заступник голови комісії Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики, спорту і туризму, депутат Вінницької обласної ради Світлана Сулімова. - Мені і представникам громадських організацій неодноразово доводилося бувати за кордоном і переймати досвід тих організацій, які займаються людьми з функціональними обмеженнями. Найголовніше – це змінити свідомість ставлення один до одного. Дійсно, існують прості речі: ми цікавимося політикою, натомість не знаючи імен сусідів. Наші люди не усміхнені. Я хочу поставити за приклад ізраїльський досвід, де мала можливість побувати в обміні досвідом. Там пропаганда зміни свідомості відбувається з 1947 року, з дня створення держави. І тепер частина їхньої свідомості – соціальне житло для інвалідів, забезпечення робочими місцями, організація творчих майстерень. І усім цим опікується держава – вона оплачує оренду приміщень, забезпечує волонтерів.

Голова ради Асоціації "Відкриті серця" Світлана Демко розповіла про те, як діє програма допомоги людям з інвалідністю у Вінницькій області. Пишатись є дійсно чим, адже це, в першу чергу, інформування представників влади на місцях щодо проблем інвалідів – кожен голова ради отримав інформативні листи з підготовленими опитувальниками для громадян та інформаційними бюлетенями. Серед програм організації – батьківська школа, лекції-семінари, тренінги, психологічна підтримка батьків, які через якісь причини соромляться заявити, що у них дітина має якісь вади.