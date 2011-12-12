Вінницьких матусь закликають приправляти їжу йодованою сіллю

Сьогодні у Вінниці проводиться День «Профілактики йододефіциту». Його відзначають в рамках виконання загальнодержавної програми «Національний план дії щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Представники обласної влади, облуправління охорони здоров'я та курортів спільно з кафедрою Вінницького національного медуніверситету ім. М.І.Пирогова та ГО «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» зібрали на обласну конференцію сімейних лікарів, лікарів - терапевтів та ендокринологів з районів області, аби вкотре звернти увагу на проблему йододефіциту, особливо у вагітних жінок та дітей.

І хоча Вінниччина відноситься до областей України із слабким ступенем йододефіциту, опісля чорнобильської аварії до 100 мкг йоду на добу потрібно вживати усім.

Як повідомила обласний позаштатний дитячий ендокринолог, кандидат медичних наук кафедри ендокринології ВНМУ Оксана Фіщук, в абсолютній більшості випадків багаті на йод продукти потрапляють до столу подолян не частіше 2 – 3 разів на тиждень, або лише кілька разів на місяць. А більш ніж третина дітей (34 %) з різних причин (відсутність грошей, харчові звички тощо) зовсім не вживають морепродуктів.

Відтак, понад 2 тисячі діток області перебуває на обліку лікарів із патологією щитовидної залози, спричиненою нестачею йоду в організмі.

Нестача йоду у щоденному харчуванні спричиняє збільшення кількості мертвонароджених немовлят, передчасне переривання вагітності, безпліддя, глухоту і косоокість новонароджених, затримку фізичного, статевого та інтелектуального розвитку дітей, а також зростання показників серцево – судинних захворювань.

Аби уникнути негативного впливу йодонедостатності, подолянам достатньо у своєму раціоні звичайну сіль замінити на йодовану.