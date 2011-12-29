Чорнобильцям виплатили 2 млн. гривень

Обсяг фінансування програм державного бюджету щодо соціального захисту постраждалих громадян від Чорнобильської катастрофи області на поточний рік складає 35 млн. 343 тис. грн.

Про це повідомило Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Програми державного бюджету відповідно до кошторису листопада місяця поточного року профінансовані в сумі 2 млн. 70 тис. грн. (100%).

Виконується програма оздоровлення постраждалих громадян області в санаторно-курортних закладах. Фінансове забезпечення програм здійснюється за рахунок коштів держаного бюджету в курортно-оздоровчих закладів – санаторного типу.