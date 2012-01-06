Вінниця в рейтингу найкращих міст з розвитку ІТ-технологій

ТОП 25 найкращих ІТ компаній України в 2011 році. Даний рейтинг просто необхідний, оскільки дохід українського ІТ-бізнесу додав цього року ще майже на 50%, а на ринку з'явились нові гравці.

Рейтинг ТОП 25 ІТ компаній України складений в кінці 2011 року порталом Dou.ua.

Цікавим фактом є те, що на ІТ-ринку України сформувалася п'ятірка крупних аутсорсингових компаній, що мають найбільшу кількість співробітників. Лідером рейтингу стала компанія Luxsoft, що продемонструвала найбільший приріст співробітників за 2011 рік. Дана компанія займає також першу строчку по кількості співробітників в штаті.

Виходячи з рейтингу ТОП 25 ІТ компаній України, можна виділити найрозвиненіші регіони країни в плані ведення бізнесу:

1. Київ 17 офісів ТОП компаній;

2. Харків 11 офісів ТОП компаній;

3. Дніпропетровськ 6 офісів ТОП компаній;

4. Львів 6 офісів ТОП компаній;

5. Одеса 6 офісів ТОП компаній;

6. Вінниця 5 офісів ТОП компаній.