У Вінниці немає радіаційної бараболі та молока

В 2011 році в області проведено роботи з дозиметричної паспортизації населених пунктів, віднесених до зони посиленого радіоекологічного контролю. Проведено аналіз 890 проб молока та картоплі на цезій-37, та 356 проб на стронцій-90. Усі проби було передано до Головного геодезичного центру України, а звідти – до Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Як повідомив начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА Сергій Вовченко, перевірку проходять ті продукти харчування, в яких найбільший вміст радіації. Зокрема, це картопля та молоко.

Головне питання в тому, наскільки кількість радіонуклідів відповідає гігієнічним нормативам, прийнятим в нашій країні. У нашій країні прийнято дуже жорсткі гігієнічні нормативи, які нижчі за європейські. На молоко це 100 беккерелів на літр. Згідно з проведеними дослідженнями, овочі та молоко на території Вінницької області відповідають нормам.

„Серед населення розпочалася паніка, що такі перевірки проводяться з метою позбавлення статусу зон забруднення, - говорить Сергій Вовченко. – Проте насправді такі перевірки є нормою, вони не робилися лише в кризові 2009-2010 роки”.