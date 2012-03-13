Вінничанина з двома сомалійцями затримали на кордоні

Двох громадян Сомалі затримали прикордонники відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону.

Про це з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону повідомляє портал Ua-reporter.com.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонний наряд виявив двох чорношкірих громадян.

За кермом автомобіля знаходився житель Вінницької області. Затриманими виявилися громадяни Сомалі у віці 16 і 18 років.

Старший з хлопців потребував медичної допомоги у зв'язку з обмороженням лівої руки, а тому його доставили в лікарню.

Як пояснив сам іноземець, руку він відморозив, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, а ось з якою метою перебуває на території України і де його паспорт, пояснити не зміг, посилаючись на слабкі знання з української мови.

- Зараз правоохоронці з’ясовують обставини правопорушення, - повідомила прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.