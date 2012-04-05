Новий Трудовий кодекс дає можливість відчути себе рабом

Проект Трудового кодексу України, який підготовлений для розгляду у другому читанні, має чіткі ознаки направленості на реалізацію інтересів найбільш багатих прошарків населення, які намагаються представити свої групові інтереси в якості інтересів всього суспільства. У разі прийняття цього проекту Трудового кодексу України, він може стати знаряддям насилля над працівниками з боку роботодавців та держави.

Таку думку на прес-конференції висловив голова Громадської Палати України Петро Петриченко.

Представники Громадської Палати вважають, що треба бити на сполох і не допустити прийняття Трудового кодексу, який фактично узаконює рабство. Трудовий кодекс має спростити процедуру звільнення з роботи, фактично збільшити тривалість робочого дня і тижня, легалізувати відеоспостереження на робочому місці, дати право роботодавцям приймати постанови, які можуть заміняти колективні трудові договори. Також новий ТК звузить права та можливості профспілок. Новий Трудовий кодекс дозволить звільняти будь-кого, будь-коли і просто так.

- Необхідність оновлення трудового законодавства на сьогодні дійсно існує. Адже на сьогодні трудові відносини і досі керуються нормами ТК 1991 року, - зазначає Петро Петриченко. - Така необхідність змін виникла з огляду на те, що існують такі проблеми, як неналежне оформлення трудових відносин, заробітна плата «в конвертах», відсутність чіткої системи ефективного громадського контролю в сфері праці; низька заробітна плата працівників тих підприємств, власники яких отримують високі прибутки; відсутність в законодавстві чітко виписаного механізму участі найманих працівників в управлінні підприємством; відсутність ефективного механізму захисту трудових прав працівників тощо.

Громадську палату України вважають площадкою для того, щоб змусити чиновників від влади дослухатись до громадськості.

- Проблема прийняття нового трудового кодексу є проблемою всього громадянського суспільства. Якщо ми і надалі будемо продовжувати хибну тенденцію відмежування, розпорошення один від одного, тоді ще одна гнітюча кабала у вигляді такого ганебного трудового кодексу впаде на мільйони голів. А це - один з останніх плацдармів захисту прав людини, - говорить керівник виконкому Громадської Палати України Неля Ткачук. - Ми вже маємо негативний досвід розрізненної роботи громадських організацій, коли громадськість програла боротьбу за податковий кодекс, за справедливу пенсійну реформу, в той час як держава запровадила її за рахунок людей, а не за рахунок оптимізації економіки.

Ключовими небезпеками Трудового кодексу, який планують прийняти 10 квітня у ВР в другому читанні, представники громадських організацій вважають звуження прав профспілок (в новому Кодексі розділ „Про гарантії профспілок” взагалі відсутній), фактична „девальвація” трудової книжки, рішення комісії з трудових спорів буде прийматись виключно 100-% рішенням (раніше достатньо було більшості); роботодавець може приймати рішення щодо працівника внутрішнім нормативним актом (розпорядженням, наказом тощо); необмежений робочий час (працівник може знаходитись на роботі, наприклад, 12 годин, а роботодавець запише йому робочий час 8 годин); відповідальність працівників перед роботодавцем регулюють 20 статей, а роботодавцев перед працівником – лише 5.

Для Вінниччини як аграрної області ситуація ще складніша, оскільки селянин „вразливіший” до таких кабальних трудових відносин, коли йому говорять спочатку зібрати врожай, а потім розраховувати на якісь гроші у конверті.

Громадські лідери наполягають на тому, що „Трудова конституція” має пройти всенародне обговорення.

З-поміж інших тез в резолюції І-го громадянського Конгресу йдеться: „...Вважати недоцільним прийняття Трудового кодексу в запропонованій редакції, ініціювати створення нової робочої комісії по його розробці на базі принципів правової, демократичної, соціальної держави, принципів громадянського суспільства та враховуючи ті функції, завдання і принципи, які має трудове законодавство в сучасній правовій державі”.

Представники громадськості наголошують, що прийняти Трудовий кодекс в новій редакції „втиху” Верховній Раді не вдасться!