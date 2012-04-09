Спершу "Вітіну тисячу" даватимуть тим, кому за 80

Відповідно до доручення Президента України В.Януковича, Ощадбанк розпочав підготовчу роботу для проведення компенсаційних виплат вкладникам Сбербанку колишнього СРСР.

На Вінниччині у 2008 році „Юліну тисячу” отримали 300 тисяч вкладників, на черзі – ще 320 тисяч громадян. Проте „щасливчиками” можуть стати не всі, оскільки ніхто не дає гарантій, чи ці виплати раптово не припиняться одразу після виборів 2012. Тим більше, що Вінницька область – в 10-ці за кількістю вкладників Сбербанку колишнього СРСР по Україні.

- В Україні відкрито безкоштовну „гарячу лінію” 0 800 212 000, де працюють 600 операторів, які готові надати вичерпну інформацію щодо отримання вкладів, - зазначив на прес-конференції заступник начальника філії Вінницького обласного управління АТ „Ощадбанк” Юрій Боковий. – Ми розпочали перший етап актуалізації даних вкладників Сбербанку колишнього СРСР, з 2 квітня активізували свої дані 500 осіб. Відбувається актуалізація даних тих вкладників, які у 2008 році своєї тисячі не отримали, але їхні дані залишились у реєстрі. Першими, хто отримуватиме „свою” тисячу, будуть громадяни віком від 80 років і вище. Вони зможуть дізнатися, коли їм призначено пройти перереєстрацію по-новому у найближчому відділенню Ощадбанку або за телефоном, або на сайті http://www.oschadnybank.com.

Фахівці переконують, що такі call-центри створені по всій Україні саме з метою, аби уникнути черг, стовпотворінь і виклику „швидких”, які мали місце у 2008 році.

- Після проходження актуалізації на сайті або за телефоном банку, вкладник звертається до установи банку у визначений йому час, маючи при собі паспорт та ксерокопії, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та ощадкнижку за компенсаційними рахунками, - повідомив начальник відділу економічної боротьби та грошово-кредитних відносин управління Нацбанку України у Вінницькій області Олександр Кубович. – Компенсаційні виплати розпочнуться вже з 1 червня 2012 року. У разі якщо людина не може власноруч відвідати банк, щоб зареєструватися, за неї це може зробити інша особа за дорученням. Якщо вкладник помер, через 6 місяців спадкоємець має право за наявності відповідних документів оформити спадок на вклад.

В процесі видачі коштів братимуть участь усі 175 установ Ощадбанку Вінниччини, оператором процесу виступає НАСК „Оранта”.

Натомість керівництво Ощадбанку України наголошує, що тим, хто отримав „Юліну тисячу”, реєстрація на „Вітіну тисячу” „світить” лише з 2013 року.

Разом з тим працівники Нацбанку наголошують, що тим стареньким, які не знаються на Інтернет-зарозумілостях, боятись нічого, адже через міські та районні держадміністрації розповсюджено інформаційні буклети щодо порядку реєстрації, зрештою в усіх сільрадах є телефон і розумні секретарки, які можуть забезпечити доступ до інформації.

Працівники банківських установ стверджують, що до червня 2012 року будуть розроблені спеціальні депозитні програми, які пропонуватимуться вкладникам, аби вони залишали "свою тисячу" в банках під зручні відсотки.