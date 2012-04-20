Міністерство демонізує освіту вже з 5-го класу

Міністерство освіти і науки України розробило нову програму із зарубіжної літератури для учнів 5-9-х класів, куди включили сучасні літературні твори, зокрема фентезі, а частину класики прибрали.

Як повідомляє газета «Сегодня» (№88 від 20 квітня), тепер діти вивчатимуть «Гарі Поттера» і «Алхіміка» замість «Фауста» і «Божественної комедії». З Гете школярам запропонують лише пару віршів, а з Данте вивчать по одному сонету.

Водночас, частину творів поміняли місцями - наприклад, зараз Біблію вивчають в 5-у класі, а пропонується робити це в 8-му. Також в 8-му (замість 7-го, як зараз) діти читатимуть «Ромео і Джульєтту» Шекспіра. У міністерстві відзначають, що проект створено з метою усучаснити курс зарубіжної літератури.

Майбутні нововведення обурили частину вчителів, і вони вже написали лист міністру освіти з проханням їх переглянути. Автори петиції вважають, що програма не враховує вікових особливостей учнів, порушує логіку вивчення світового літературного процесу. Також їм не подобається, що визнаних класиків замінили письменниками «другого ешелону».

У свою чергу, в міністерстві відзначають, що програма ще не затверджена остаточно. «Програма буде затверджена 26 квітня. Я одного не розумію: чому вони не надіслали свої пропозиції раніше? Ми ще півроку тому давали всі свої електронні адреси, можна було надсилати зауваження авторам. Ми відкриті для обговорення - чим більше думок, тим менше страждатимуть наші діти», - сказав директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько.