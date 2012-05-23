Вінничани „палять” бензин економніше

Станом на 1 квітня 2012 року роздрібний продаж нафтопродуктів на території області здійснювали 97 суб’єктів підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи–підприємці).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

На балансі підприємств, що здійснювали реалізацію нафтопродуктів перебувало 314 автозаправочних станцій (АЗС), що більше минулорічного періоду на 6 одиниць (1,9%). Значна кількість АЗС – 141(45,2%) зосереджена в обласному центрі, 32(10,3%) – на території Калиновського, 31(9,9%) – Вінницького, 19(6,1%) – Немирівського, 15(4,8%) – Бершадського районів.

Найменша кількість АЗС (по 1 АЗС) розташована на території Жмеринського, Козятинського, Оратівського, Піщанського, Теплицького, Томашпільського, Тиврівського, Чернівецького та Чечельницького районів.

В цілому по області питома вага нафтопродуктів в обсязі роздрібного товарообороту склала більше чверті – 26,6%. Витрати населення на придбання світлих нафтопродуктів через торгову мережу за січень – березень 2012 року становили 432,4 млн. грн. (288,3 млн. грн. було витрачено на придбання бензину, 144,1 млн. грн. – дизельного пального (газойлю). В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається зниження темпів роздрібного продажу бензину та дизельного пального, відповідно, на 14,2 та 22,2% (у порівнянних цінах).

У березні 2012р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що нараховує 314 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, на загальну суму 159,7 млн. грн., з якої 105,1 млн. грн. (65,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 54,6 млн. грн. (34,2%) – від продажу дизельного пального.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 7,6 тис. т, що на 5,4% менше, ніж у березні 2011р., дизельного пального – 4,7 тис. т ( на 5,0% менше). В обсязі реалізованого бензину 43,9% припадало на продаж бензину марок А–94–98, 50,6% – А–90–93 та 5,5%– А–72–80.

В обсязі реалізованих населенню нафтопродуктів переважає продукція вітчизняних виробників. Так, нафтопереробними заводами України забезпечено продаж 59,6% бензину та 63,7% дизельного пального.

Станом на 1 квітня поточного року на АЗС та АГНКС у залишках налічувалось 4,3 тис.т бензину моторного та 2,5 тис.т дизельного пального.

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