Влада й неурядові організації провели громадський форум

На Вінниччині стало традицією відзначати Дні Європи в Україні не тільки розважальними заходами, а й масштабними міжнародними зібраннями. Торік, наприклад, з цієї нагоди відбулася міжнародна науково-практична конференція «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід» за участю голови Верховної Ради Володимира Литвина.

Цьогоріч Дню Європи у Вінниці передував Міжнародний форум громадських ініціатив, який зібрав представників державних і громадських інституцій України та зарубіжних країн, міжнародних інвестиційних і донорських фондів, бізнесових структур. Крім того були присутні: делегації Польщі, Грузії, Молдови, Естонії, Німеччини; представники громадських організацій Вінниччини; депутати Вінницької обласної Ради, голови районних рад, окремі сільські, селищні, міські голови області;представники місцевих органів виконавчої влади – всього близько 500 осіб.

Як наголошували самі громадські активісти, це перший захід з обговорення суспільних ініціатив, проведений за сприяння і спільними зусиллями громадських організацій, обласної ради і облдержадміністрації

– Це знакова подія для Вінниччини політично й історично. Пройде якийсь час і ми зможемо дати їй належну оцінку, – зауважив голова Громадської Ради при облраді й облдержадміністрації Пилип Прудиус.

Метою всіх учасників було одне – налагодити діалог між громадським сектором, владою і бізнесом та об’єднати їхні зусилля для залучення соціальних інвестицій у розвиток територіальних громад Вінницької області.

– Вінницька обласна Рада активно працює у напрямі формування сприятливого середовища для розвитку громадянського суспільства, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, 14 лютого цього року на черговій сесії депутати затвердили «Обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки». Наша програма пройшла вітчизняну та міжнародну експертизу. Вона визнана зразковою. Її основні положення увійшли до проекту Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, яку розробляли в Адміністрації Президента, – поінформував голова обласної ради Сергій Татусяк.

І дійсно, форум став майданчиком для презентацій своїх можливостей одними – благодійними фондами, організаціями-донорами, та «озброєння» ними іншими – представниками територіальних громад і громадськими організаціями. Зокрема, свої програми, у яких вінничани можуть брати участь найближчим часом, запропонували: голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Сергій Маліков, голова правління Благодійного фонду «Батьківська земля» Оксана Калетник, експерт швейцарського проекту децентралізації DESPRO В’ячеслав Сороковський, старший експерт Проекту USAID АгроІнвест Микола Гриценко. Вони дали учасникам форуму конкретну інформацію про те, які програми вони реалізовують, яка їхня фінансова спроможність, які умови участі у ній тощо.

Іноземні гості здебільшого акцентували увагу на досвіді своїх країн в питанні співпраці третього сектора з владою і бізнесом.

Про це говорили заступник голови Сейміку Сьвєнтокшиського воєводства Марчін Ожуг, голова Правління Конецького Товариства Розвитку Підприємництва Республіки Польща Марек Міка, координатор Центру аналізу і попередження корупції Республіки Молдова Маріанна Калугін.

Підсумком дискусії стало ухвалення резолюції Форуму, у якій учасники надали пропозиції щодо розвитку громадських ініціатив, при умові якнайширшого залучення громадськості до участі у регіональному та місцевому врядуванні. Документ надіслано до Адміністрації Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, а також усіх обласних рад та місцевих рад Вінниччини.

Практичним результатом форуму стало підписання Протоколу про наміри між Українським фондом соціальних інвестицій, Вінницькою обласною радою та Вінницькою обласною державною адміністрацією щодо впровадження проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури». Документ завізували виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Віктор Мірошниченко, голова обласної Ради Сергій Татусяк і заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова.

Напрацювання громадських ініціатив на цьому не закінчилося. По завершенні пленарної частини відбулися секційні засідання у форматі круглих столів. Секцію на тему «Залучення громадськості до запобігання і протидії корупції: український та міжнародний досвід» провів голова обласної Ради Сергій Татусяк; «Розвиток потенціалу місцевих громад та соціально відповідальний бізнес: механізми взаємодії» – перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський та заступник голови облдержадміністрації Григорій Дерун; «Здійснення громадського контролю за процесом реформування системи охорони здоров’я» модерувала заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова.

Учасники круглих столів також напрацювали свої рекомендації щодо подальшої співпраці у профільних напрямах.