Роботодавці свідомо позбавляють своїх робітників пенсії

З початку 2012 року близько 140 жителів Вінницької області звернулось до Пенсійного фонду для підтвердження пільгового стажу. Про це повідомив начальник управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Микола Черненко.

- Начастіше звертаються люди робітничих професій – доярки, свинарки, трактористи, електргазозварювальники, - говорить Микола Андрійович. – Через те що вони працюють у важких умовах, то мають право на достроковий вихід на пенсію. А відповідно і на збільшення розміру пенсійних виплат.

Цьогоріч спеціальна комісія з питань підтвердження стажу роботи при облдержадміністрації не змогла допомогти в призначенні пенсії на пільгових умовах 18 громадянам.

- Причиною відмови є відсутність атестації робочого місця, первинних документів, що підтверджують виконання норм роботи в професіях, - говорить Наталя Макаренко, експерт з умов праці правління парці та соцполітики у Вінницькій області. – Найбільше це стосується жінок, які працювали доярками і свинарками.

До 1992 року люди які працюють у несприятливих умовах могли виходити раніше на пенсію маючи лише стаж і вік, а з 1992 потрібно мати довідку про проведення атестації робочого місця.

- Лише 95% підприємств області пройшли атестацію. – продовжує Наталя Андріївна. – Це значить, що 5% підприємців позбавили своїх робітників права на пільгову пенсію. Свідомо не йдуть на атестацію, щоб не платити пенсійному фонду компенсацію за досягнення пенсійного віку своїх робітників.

Голова обласного комітету профспілки працівників будівництва Дмитро Бабенко пропонує робітникам у колективному договорі обов’язково прописувати пункт про атестацію робочого місця.

Сьогодні у Вінницькій області у несприятливих робочих у мовах працює 50 тисяч громадян. З них половина має право на пільгову пенсію.