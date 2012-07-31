На Вінниччині - загроза надзвичайної ситуації екологічного характеру

Транскордонне забруднення річки Дністер неочищеними каналізаційними стоками міста Сороки та розташовані на території Цекинівської сільської ради накопичені відходи, що утворились в результаті діяльності очисних споруд каналізації цього ж міста, залишаються для Вінниччини серйозною екологічною загрозою.

Про це повідомляє офіційне Інтренет-представництво Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідно до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", Сорокські очисні споруди зараховано до об’єктів техногенного характеру, що можуть призвести до екологічної катастрофи.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області неодноразово зверталось до керівних органів вищого рівня державної влади з проханням вирішити дані питання на міждержавному рівні. Двосторонні українсько-молдовські переговори щодо ліквідації забруднення басейну річки Дністер та експлуатації очисних споруд проводяться з 2001 року. Результатом переговорів стала домовленість про ремонт або будівництво в місті Сороки очисних споруд і вивезення молдавською стороною мулу з території України. Але до сьогодні реальних кроків не зроблено. Неочищені стоки так само потрапляють у Дністер.

За даними моніторингових досліджень вплив на річку очевидний, навіть з урахуванням швидкої течії та великої кількості води, в якій ці неочищені скиди розчиняються.

Про попередження надзвичайної ситуації екологічного характеруйшлося на черговому засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради. Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища підготовлено проект звернення Вінницької обласної ради до Кабінету Міністрів України, Ради Єврорегіону "Дністер" щодо ліквідації даної екологічної загрози та забруднення в басейні річки Дністер.

Довідка. Очисні споруди каналізації міста Сороки, які розташовані на землях Цекинівської сільської ради, є однією з найгостріших транскордонних загроз техногенно-екологічного характеру на території області. Споруди не працюють з 10 лютого 2002 року, за цей час технологічне устаткування та обладнання повністю вийшло з ладу та не підлягає відновленню.

За інформацією Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів усі стоки м. Сороки після первинної обробки скидаються безпосередньо в Дністер. А це близько 30 кубічних метрів нечистот щодня із вмістом солей важких металів: цинку, нікелю хрому, свинцю тощо. Ці ж метали є і в 45 тисячах тонн мулу (перероблених стоків), які накопичилися у спеціальних картерах на території с. Цекинівки. За час роботи очисних споруд каналізації мул з мулових майданчиків не вивозився. Під час стихійного лиха 23-27 серпня 2008 року, мулові майданчики опинились на межі затоплення.

Таким чином, мулове господарство очисних споруд каналізації, яке розташоване на території України, у 100-метровій прибережній захисній смузі, також залишається серйозним потенційно небезпечним об'єктом для річки Дністер. Розміщення відходів у прибережній захисній смузі, яка є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, суперечить вимогам п.6 ст.89 Водного кодексу України.