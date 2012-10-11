В заготівлі молока та на молокозаводах – цілковита антисанітарія

На Вінниччині продовжують зростати закупівельні цини на молоко, прийняте від населення.

Про це повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан на тематичній нараді.

Посадовець зазначив, що додатковим стимулом в цьому напрямку послугувала Постанова Кабінету Міністрів України № 807 від 22 серпня 2012 року, згідно до якої встановлено мінімальну закупівельну ціну на молоко ІІ ґатунку на рівні 2,2 грн/кг.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації також наголосив, що першочерговим питанням на ринку молока можна вважати не тільки цінову ситуацію, але й питання якості та безпеки, яке сьогодні хвилює кожного споживача молочної продукції.

Наразі заготівля молока в області здійснюється на 539 пунктах 18 молокопереробними підприємствами області та 21 молокопереробними підприємствами інших областей. Послуги з перевезення сировини (молока) здійснюють 852 транспортних засоби, зареєстровані на території Вінницької області.

З березня поточного року відповідними службами здійснено перевірку 517 пунктів прийому молока і всі молокопереробні підприємства області; 852 автомолочні цистерни (зареєстровані у Вінницькій області).

За словами Івана Мовчана, занепокоєння викликає те, що за результатами перевірок здійснено 375 приписів, за порушення ветеринарно-санітарних вимог до пунктів прийому молока та за порушення правил перевезення молочної сировини оштрафовано 233 особи на суму 23052 грн.

На мікробіологічні показники досліджено 430 проб сировинного молока, з них 18 не відповідає нормативам, що складає 4,2%, на хімічні показники - 406 проб, з них нестандартних 13 ( 3,2%).

Порушення санітарного законодавства виявлені в 10 - ти випадках, за що до адміністративної відповідальності притягнуто 14 посадових осіб - Гайсинського, Вапнярського, Іллінецького, Калинівського, Літинського, Погребищенського, Піщанського, Тульчинського, в т.ч. Шпиківського та Шаргородського молокозаводів.

