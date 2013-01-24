Хліб на Вінниччині може подорожчати

Вартість хлібобулочних виробів на Вінниччині може зрости, оскільки виробникам не дають можливості відкривати та встановлювати власні торгівельні кіоски. Натомість, у торгівельній мережі "накрутки" сягають 20-30%% від відпускної ціни пекарень.

Таку думку висловив власник торгівельної марки "Бабусин хліб", голова Ради територіального відділення Асоціації платників податків України у Вінницькій області Юрій Захарчук.

"Пекарні не грають ключову роль у подорожчанні хліба, головне - сфера торгівлі. Адже різні виробники не можуть вийти на ринок, бо торгівці не дають можливості виробникам ставити свої кіоски, розвивати власну торгівельну мережу. "Накрутки" від ціни виробника у торгівельній мережі складають 20-30%", - стверджує Юрій Захарчук.

Як переконує виробник, подорожчання енергоносіїв, зростання мінімальної заробітної плати, ціни на борошно - "стимулює" подорожчання кінцевого продукту. Втім, на Вінниччині не прогнозується стрімке зростання вартості хлібобулочних. "Значно збільшити ціни на хлібобулочні вироби не дасть шалена конкуренція.

Лише у Вінниці чотири підприємства, що виробляють хліб, чотири. І це не беручи до уваги дрібних підприємців і потужні супермаркети, які мають власні пекарські цехи. Ще й у кожному районі області по одній-дві пекарні, з Хмельницького постачають хліб в область і навіть йдуть розмови про те, що із Тернополя хочуть возити хліб", - пояснює Ю. Захарчук.

Наразі, за словами експерта, виробники закуповують борошно по 3,20 грн за кілограм. Минулоріч - по 2,60 грн за кілограм. Але тоді виробники мали більший прибуток, закладаючи у собівартості ціну муки з розрахунку 3 грн за кілограм. "Подорожчання слід очікувати лише навесні. В перші місяці року не варто піднімати ціни, адже споживання продуктів харчування у цей період "падає", - прогнозує експерт.

