П‘яна дівчина впала на розжарену піч

27 січня о 19:00 рятувальникам м. Жмеринки з райлікарні надійшло повідомлення, що до медичного закладу з діагнозом «термічні опіки І-ІІ ступенів (7% шкіряного покрову)» госпіталізовано жительку смт Браїлів, 1988 року народження. Як стало відомо, опіки постраждала отримала з власної необережності. За попередніми даними, жінка, будучи напідпитку, впала на розжарену металеву поверхню печі. Стан здоров’я потерпілої лікарі розцінюють, як задовільний.

Про це повідомляє прес-служба теруправління МНС у Вінницькій області.



Цього ж дня о 19:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 м. Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої медичної допомоги райлікарні надійшло повідомлення про те, що в медзаклад, з діагнозом «термічні опіки окропом правого передпліччя ІІ ступеню» доставлено дворічного місцевого жителя. За попередніми даними, дитина випадково перекинула на себе ємність з окропом. Стан здоров’я малюка - задовільний.

Рятувальники звертаються до громадян бути більш обережними в побуті та наглядати за власними дітьми.