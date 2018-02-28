Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували подвійне збільшення кількості вибухів на Донбасі до 143

Порушення режиму припинення вогню були зафіксовані в районі Горлівки, Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Ясинуватої, Ломакиного, Калинове-Борщуватого та Молодіжного.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 143 вибухи в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 25 лютого до 19:30 26 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожБойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ, який помітив гаубиці - звіт"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 125 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (65 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення режиму припинення вогню були зафіксовані в районі Горлівки, Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Ясинуватої та Ломакиного.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 18 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (2 вибухи)", - заявили спостерігачі.

Зокрема, на Луганщині порушення були зафіксовані в непідконтрольних уряду України населених пунктах Калинове-Борщувате та Молодіжне.