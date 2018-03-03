На Донбасі через обстріли бойовиків загинув військовий, ще двох поранено

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ. Унаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще двоє захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

"На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював позиції довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки.

Раніше повідомлялося, що бойовики прицільно обстрілюють військових з гранатометів та мінометів.