Вночі у зоні АТО від кулі снайпера загинув 23-річний розвідник
16:44, 09 березня 2018Війна
2249 0
Розвідник "Баррет" воював в АТО з перших днів.
Вночі у зоні АТО загинув 23-річний розвідник / фото УНІАН
Сьогодні вночі у зоні проведення антитерористичної операції загинув 23-річний розвідник "Азова" з позивним "Баррет".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин .
"Баррет загинув сьогодні вночі від кулі снайпера. Один з кращих розвідників Азова. На війні з перших днів. "Донбас", Іловайськ, потім Азов. Про Баррета ходил легенди навіть в полку, серед своїх. Про результати, про операції. В секторі його групу знали всі", - написав волонтер.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу АТО, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Минулої доби бойовики провели тири обстріли позицій ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий.
Двоє українських військових загинуло в зоні АТО
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter