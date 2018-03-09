Вночі у зоні АТО від кулі снайпера загинув 23-річний розвідник

Розвідник "Баррет" воював в АТО з перших днів.

Сьогодні вночі у зоні проведення антитерористичної операції загинув 23-річний розвідник "Азова" з позивним "Баррет".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин .

"Баррет загинув сьогодні вночі від кулі снайпера. Один з кращих розвідників Азова. На війні з перших днів. "Донбас", Іловайськ, потім Азов. Про Баррета ходил легенди навіть в полку, серед своїх. Про результати, про операції. В секторі його групу знали всі", - написав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу АТО, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Минулої доби бойовики провели тири обстріли позицій ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий.