З 30 квітня Україна не нестиме жодної відповідальності перед постраждалими в зоні АТО - правозахисники

Цього дня набирає чинності закон про реінтеграцію Донбасу, згідно з яким вся матеріальна відповідальність за збитки, нанесені цивільним на Донбасі, покладається на Росію.

З 30 квітня Україна не нестиме жодної матеріальної відповідальності перед постраждалими цивільними в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Він пояснив, що згідно з нормами закону, вся відповідальність, всі компенсації за шкоду, нанесену війною, має заплатити Росія, а Україна не платитиме жодних компенсацій.

“Стратегічно це цілком правильно, але на практиці реалізація цієї норми призведе до того, що українська держава практично відмовиться від надання допомоги тим цивільним, які постраждали від цієї війни”, - сказав він.

Захаров підкреслив, що йдеться про велику кількість людей, яких цей закон дискримінує. Зокрема, нагадав він, у зоні конфлікту вже загинули 2,8 тис. цивільних по обидві сторони лінії розмежування.

“Їхні родини мають отримати компенсації. Це неповнолітні діти загиблих, особи літнього віку, які втратили годувальників. Також цей закон зачіпає інтереси близько 9 тис. поранених, родин 1,3 тис. зниклих безвісти”, - зазначив правозахисник.

Він додав, що всім цим людям і на сьогодні не передбачено жодної компенсації, а в подальшому, коли цей закон набере чинності, таких компенсацій не можна буде добитися і через суд, оскільки закон каже, що всі компенсації має виплачувати Російська Федерація.

Захаров вважає, що громадські організації та власне громадськість мають тиснути на державу, щоби змінити ситуацію.

“Безперечно, Росія має заплатити, але люди потребують допомоги вже сьогодні”, - підсумував правозахисник.

Читайте такожЗавершення АТО на Донбасі: Генштаб готується до переходу до операції Об’єднаних сил 30 квітня

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

27 березня Наєв заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

13 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.