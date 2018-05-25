Колишній охоронець "Мотороли" воює під Горлівкою на боці ЗСУ - журналіст (фото)

Євген Листопад покинув "Моторолу" у 2015-му, втік з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну.

Колишній охоронець ватажка бойовиків "Мотороли" Євген Листопад воює під Горлівкою на стороні ЗСУ.

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко на сторінці в Facebook.

Читайте такожЗ'єднання явилося перше відео з місця ліквідації командира бойовиків "Мамая"

"Кого не чекав зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-м, біг з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки потрібен тільки наказ і трохи часу", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня 2016 року. Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".