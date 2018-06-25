З початку війни на Донбасі СБУ звільнила понад 3 тисячі українських полонених - Грицак

Голова СБУ презентував збірку зі свідченнями полонених про їхні катування під час незаконного тримання на Донбасі.

З початку війни на Донбасі вдалося повернути або знайти понад 3 тис. 224 українських полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час презентації збірок зі свідченнями полонених про їхні катування під час незаконного тримання на сході України.

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«З 2014 року при Службі безпеки України створений та діє Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО», - повідомив Грицак.

«Всього в результаті кропіткої роботи працівників цього Центру, волонтерів, військових, прокуратури та інших структур нам вдалося повернути або знайти 3 тис. 224 бранця», - додав голова СБУ.