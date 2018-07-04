На Донбасі нацгвардійці спіймали трьох бойовиків

Цього ж дня на блокпосту поряд з с.Благодатне затримано ще одну особу, що має зв’язки з НЗФ.

Бійці Національної гвардії України на мобільному блокпості в районі населеного пункту Новгородське затримали двох громадян 1990 та 1986 років народження, які ідентифіковані як бойовики незаконних збройних формувань.

Читайте такожВсе "заради наживи": журналіст назвав причини захмарних цін на бензин в "ДНР"

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, при перевірці цих двох осіб було зроблено запит через базу даних «Миротворець». У результаті з'ясувалось, що по базі даних чоловіки проходять як бойовики НЗФ.

Того ж дня на блокпосту, що розташований на виїзді з с. Благодатне Донецької області, військовим нарядом був зупинений автомобіль Ford Escape. У результаті перевірки особи водія встановлено, що ним є громадянин 1979 року народження, який проживає в м. Попасна, Луганської області, та має зв’язки з незаконними збройними формуваннями самопроголошеної "ЛНР".

Як повідомлялося, 2 липня співробітники Національної гвардії України затримали прокурора "ДНР" на виїзді з Маріуполя.