Член регіонального парламенту Берліна запропонував окупантам провести у Донецьку "Октоберфест" - ІС

Ліндеманн пропонує провести пивний фестиваль у жовтні.

Член регіонального парламенту Берліна від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннар Ліндеманн запропонував окупантам провести у Донецьку пивний фестиваль.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

"Член регіонального парламенту Берліна від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннар Ліндеманн звернувся до т.зв. "в.о. міністра закордонних справ ДНР" Н.Ніконорової з пропозицією щодо організації у першій половині жовтня пивного фестивалю "Октоберфест" у тимчасово окупованому Донецьку", - заявив Тимчук.