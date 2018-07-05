Член регіонального парламенту Берліна запропонував окупантам провести у Донецьку "Октоберфест" - ІС
11:10, 05 липня 2018Війна
914 0
Ліндеманн пропонує провести пивний фестиваль у жовтні.
"Октоберфест" хочуть провети в окупованому Донецьку / rnbo.gov.ua
Член регіонального парламенту Берліна від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннар Ліндеманн запропонував окупантам провести у Донецьку пивний фестиваль.
Читайте такожНа Донбасі нацгвардійці спіймали трьох бойовиків
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.
"Член регіонального парламенту Берліна від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннар Ліндеманн звернувся до т.зв. "в.о. міністра закордонних справ ДНР" Н.Ніконорової з пропозицією щодо організації у першій половині жовтня пивного фестивалю "Октоберфест" у тимчасово окупованому Донецьку", - заявив Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter