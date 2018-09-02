Ватажка бойовиків Захарченка поховали на кладовищі «Донецьке море» (фото)

За даними сепаратистських російських ЗМІ, на церемонії прощання були присутні більш як 200 тис. осіб.

У Донецьку на кладовищі «Донецьке море» поховали ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що на цьому ж кладовищі поховані командири бойовиків ОРДО «Гіві» й «Моторола».

«Ритуал поховання супроводжувався артилерійським і збройовим салютом. Після завершення церемонії прощання головною вулицею міста на вшанування Захарченка пройшла жалобна хода, в якій взяли участь більш як 200 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, також попрощатися з Захарченком приїхали делегації з «ЛНР», Росії, Абхазії та Південної Осетії.

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За повідомленням «Новостей Донбасс», «ДНР» організувала приїзд співробітників бюджетних організацій і студентів на похорон ватажка бойовиків.

Крім того, що керівництво місцевих вишів і підприємств пропонувало з'явитися на похорон Захарченка, було організовано підвезення з найближчих міст до місця прощання з ним. Зокрема, «мер» Горлівки в своєму Telegram-каналі опублікував розклад безкоштовних маршрутів з цього міста.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів серед бойовиків, перш за все, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.