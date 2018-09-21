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Понад дві тонни хлору біля Авдіївки можуть вбити все навколо в разі потрапляння снаряду (відео)

01:27, 21 вересня 2018
Війна
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Потрапляння навіть одного снаряду у контейнери з хлором може вбити все навколо / скріншот відео ТСН

Про це заявив командувач Об'єднаних сил, генерал Сергій Наєв, передає ТСН. Водночас через ті таки обстріли справжня бомба масового ураження може вибухнути у сірій зоні, між Авдіївкою та окупованою Ясинуватою. Дві тонни хлору, необхідного для роботи Донецької фільтрувальної станції, - і досить одного снаряду, щоб перетворити навколишні міста на пустелю.

На Донбасі відбулося відбиття у ворога раніше втрачених позицій - танковою ротою за підтримки ударних гелікоптерів.

"Найбільш хороша зброя проти танка - інший танк. Це наступ, так! Це не репетиція! Це постійна готовність того, що завжди має бути готовим!", - каже Наєв.

Але запевняє, що і без танків ворожі артилерійські атаки безкарно українська армія не лишає.

"Якщо не видно танк, немає прямої видимості, щоб усунути загрозу для військовослужбовців, застосовується відповідно артилерія, відповідного калібру", - каже Наєв.

За подібних ситуацій українські військові нині йдуть у наступ.

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Та насправді фронт від Станиці Луганської і до узбережжя Азова геть різний. Скошені осколками ніби велетенськими сокирами дерева. Розтрощене тисячами розривів колись затишне, дачне селище. Розбитий у пил бетон велетенських промислових споруд. Така нині Авдіївська промзона. Бійцям тут доводилося воювати зі ставропольськими спецпризначенцями. Їм доводилось втихомирювати, кажуть бійці, рязанських десантників. Лише нещодавно навпроти них стояли заїжджі убивці з Кавказу – й показують фото чеченського прапора.

Останнім часом, розповідають армійці, на самій "промці" ситуація бодай відносно стабілізувалася. Але снайпери чужинців ходити на повний зріст таки не дають. І тим таки чужинцям дійсність доводить - вже точно немає жодної справи до техногенної бомби, що причаїлася у так званій сірій зоні - між окупованою Ясинуватою та Авдіївкою.

Нині один робочий контейнер і два повних. Тут близько 500 кілограмів залишилося. І плюс два повних – 1800. Загалом 2300 кілограмів хлору.

Концентрований хлор потрібен для нормальної роботи Донецької фільтрувальної станції. У разі влучання сюди ці контейнери здатні перетворити усе на багато кілометрів довкола на зону нежиття.

Лише від початку року щонайменше тричі, коли снаряди окупантів влучали у місцеву енергопідстанцію, справді диво рятувало від непоправного.

Натомість водогін, що проходить просто по лінії фронту, не встояв – його пробили.

Це - навіть не нуль, то - абсолютний мінус. До ворожих позицій у районі Ясинуватської розв'язки - просто кілька метрів. З цих велетенських труб, які пошкодило вибухами снарядів, щогодини фонтаном просто у землю витікало півтори тисячі літрів води.

Навіть після домовленостей про тишу на рівні СЦКК їх латали ремонтники просто під прицілом зброї окупантів. І завдяки цьому в Авдіївці та чотирьох районах окупованого Донецька сьогодні знову є питна вода. Але чи довго так триватиме, нині не береться прогнозувати ніхто.

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Теги: #Авдіївка#хлор