Понад дві тонни хлору біля Авдіївки можуть вбити все навколо в разі потрапляння снаряду (відео)

Нещодавно на Донбасі відбулося відбиття у ворога раніше втрачених позицій - танковою ротою за підтримки ударних гелікоптерів.

Жодна масована навала бойовиків на фронті не минає для окупантів безкарно.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил, генерал Сергій Наєв, передає ТСН. Водночас через ті таки обстріли справжня бомба масового ураження може вибухнути у сірій зоні, між Авдіївкою та окупованою Ясинуватою. Дві тонни хлору, необхідного для роботи Донецької фільтрувальної станції, - і досить одного снаряду, щоб перетворити навколишні міста на пустелю.

На Донбасі відбулося відбиття у ворога раніше втрачених позицій - танковою ротою за підтримки ударних гелікоптерів.

"Найбільш хороша зброя проти танка - інший танк. Це наступ, так! Це не репетиція! Це постійна готовність того, що завжди має бути готовим!", - каже Наєв.

Але запевняє, що і без танків ворожі артилерійські атаки безкарно українська армія не лишає.

"Якщо не видно танк, немає прямої видимості, щоб усунути загрозу для військовослужбовців, застосовується відповідно артилерія, відповідного калібру", - каже Наєв.

За подібних ситуацій українські військові нині йдуть у наступ.

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Та насправді фронт від Станиці Луганської і до узбережжя Азова геть різний. Скошені осколками ніби велетенськими сокирами дерева. Розтрощене тисячами розривів колись затишне, дачне селище. Розбитий у пил бетон велетенських промислових споруд. Така нині Авдіївська промзона. Бійцям тут доводилося воювати зі ставропольськими спецпризначенцями. Їм доводилось втихомирювати, кажуть бійці, рязанських десантників. Лише нещодавно навпроти них стояли заїжджі убивці з Кавказу – й показують фото чеченського прапора.

Останнім часом, розповідають армійці, на самій "промці" ситуація бодай відносно стабілізувалася. Але снайпери чужинців ходити на повний зріст таки не дають. І тим таки чужинцям дійсність доводить - вже точно немає жодної справи до техногенної бомби, що причаїлася у так званій сірій зоні - між окупованою Ясинуватою та Авдіївкою.

Нині один робочий контейнер і два повних. Тут близько 500 кілограмів залишилося. І плюс два повних – 1800. Загалом 2300 кілограмів хлору.

Концентрований хлор потрібен для нормальної роботи Донецької фільтрувальної станції. У разі влучання сюди ці контейнери здатні перетворити усе на багато кілометрів довкола на зону нежиття.

Лише від початку року щонайменше тричі, коли снаряди окупантів влучали у місцеву енергопідстанцію, справді диво рятувало від непоправного.

Натомість водогін, що проходить просто по лінії фронту, не встояв – його пробили.

Це - навіть не нуль, то - абсолютний мінус. До ворожих позицій у районі Ясинуватської розв'язки - просто кілька метрів. З цих велетенських труб, які пошкодило вибухами снарядів, щогодини фонтаном просто у землю витікало півтори тисячі літрів води.

Навіть після домовленостей про тишу на рівні СЦКК їх латали ремонтники просто під прицілом зброї окупантів. І завдяки цьому в Авдіївці та чотирьох районах окупованого Донецька сьогодні знову є питна вода. Але чи довго так триватиме, нині не береться прогнозувати ніхто.