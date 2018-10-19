"Зрадник батьківщини": журналіст показав раритетне фото Пушиліна

Нагадаємо, що Пушилін проходив службу в лавах Національної гвардії України з 1999 по 2000 рік.

У мережі показали старе фото ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна.

Читайте такожСмерть великим планом: з'єднання явилися нові подробиці вбивства ватажка "ДНР" Захарченка (відео)

Знімок в Twitter опублікував журналіст Денис Казанський. "Денис Пушилін (сидить крайній зліва) встиг послужити в ЗСУ в 2000-х. Отже, теж складав присягу Україні. Теж зрадник. Як там говорив Путін про Скрипаля? "Просто покидьок, зрадник батьківщини", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».