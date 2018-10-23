РосЗМІ вже називають вбитого ватажка "ДНР" злочинцем (фото)

Про ліквідованого Захарченка в росЗМІ вже пишуть як про злочинця.

Російські ЗМІ почали поширювати новини про злочинну діяльність вбитого екс-ватажка"ДНР" Олександра Захарченка.

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На це звернув увагу журналіст Денис Казанський в Twitter. "Що й потрібно було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченка з'ясувалося, що це був ніякий не захисник Донбасу і не "Батя", а звичайний бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали", - написав він й показав скріншот статті росЗМІ із заголовком "Новий прем'єр-міністр "ДНР" ліквідує злочинний синдикат Захарченка".

Що і потрібно було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченко з'ясувалося, що це був ніякий не захисник Донбасу і не "Тату", а самий звичайний бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали pic.twitter.com/ZfGbSAq3V4 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 22, 2018

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».