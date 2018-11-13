У Словаччині висунули перше обвинувачення за участь у війні на Донбасі

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.

У Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за участь у війні на Сході України.

Як повідомляє поліція Словаччини, слідчий Національного кримінального агентства МВС країни звинуватив громадянина Маріо Р. у злочинній участі в бойових діях у складі організованої збройної групи на території іншої держави, передає Європравда.

Це перший випадок, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у боях на Донбасі проти української армії.

Читайте такожУкраїнські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців в «ЛНР-ДНР»

Обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року до сьогодні воює у складі проросійських бойовиків.

Він "брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року сербська поліція за підозрою в організації участі громадян Сербії у війні в іншій країні затримала лідера організації «Четницький рух» Братислава Живковича.

Генеральна прокуратура України провадить слідство щодо Живковича у справі про участь шести громадян Сербії у збройному конфлікті на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків.