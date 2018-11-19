З'явилися свіжі фото з місця ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка - кафе "Сепар"

Підходи до кафе "Сепар", де був ліквідований Захарченко, оточені, а стіни завішані жалобними банерами.

Вибуховий пристрій, що став причиною смерті ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка, був розміщений за вивіскою донецького кафе "Сепар", всередині чебурашки.

У розпорядженні "Апострофа" з'явились ексклюзивні фото, на яких можна побачити, який вигляд зараз має місце ліквідації Захарченка.

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За повідомленнями жителів окупованих районів Донбасу, кафе "Сепар", звичайно ж, не працює: підходи до нього оточені, а стіни завішані жалобними банерами з величезними фото ватажка бойовиків і написом: "Місце загибелі першого голови "ДНР" Олександра Захарченка".

Крім того, місце ліквідації Захарченка стало пунктом паломництва тих, хто переймається ідеями "русского мира". Вони несуть до кафе "Сепар" квіти, лампадки, дитячі малюнки з написом "спасибі, батю" і "георгіївські" стрічки.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.