Волонтер показав відео пісень і танців окупантів на території Донецького аеропорту
12:52, 21 листопада 2018Війна
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За словами волонтера, "боги війни" через мирні домовленості поки "працювати" не можуть.
Окупанти і мародери танцюють та співають свої куплети на території захопленого і зруйнованого Донецького аеропорту.
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Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував український волонтер Юрій Мисягін.
"Шкода, наші "боги війни" через мирні домовленості поки працювати не можуть. Нехай поки танцюють, відстані скорочуються", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомлялося, за даними розвідки, 20 листопада на Донбасі четверо російських найманців були знищені й ще четверо - поранені.
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