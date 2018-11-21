Волонтер показав відео пісень і танців окупантів на території Донецького аеропорту

За словами волонтера, "боги війни" через мирні домовленості поки "працювати" не можуть.

Окупанти і мародери танцюють та співають свої куплети на території захопленого і зруйнованого Донецького аеропорту.

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Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував український волонтер Юрій Мисягін.

"Шкода, наші "боги війни" через мирні домовленості поки працювати не можуть. Нехай поки танцюють, відстані скорочуються", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомлялося, за даними розвідки, 20 листопада на Донбасі четверо російських найманців були знищені й ще четверо - поранені.