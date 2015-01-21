Бойовики відновили артилерійські обстріли сил АТО в районі Маріуполя
20:09, 21 січня 2015Війна
8864 0
В районі Павлополя та Первомайська бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів.
REUTERS
Бойовики відновили активні обстріли з «Градів», мінометів, артилерії та танків позицій сил АТО в районі Маріуполя на Донеччині.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.
Читайте такожБойовики знову обстріляли Донецьк, сили АТО в районі Мар'їнки успішно відбили атаку
«Сьогодні відновились активні обстріли бойовиками наших позицій в районі Маріуполя. Вісім разів вогню з мінометів, артилерії, танків та РСЗО «Град» було піддано укріплені пункти українців поблизу Гнутово. Поблизу населених пунктів Чермалик і Талаківка бойовики відкривали вогонь по українським військовим із стрілецької зброї, а поблизу Павлополя та Первомайська – з мінометів», - йдеться в повідомлені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter