Бойовики відновили артилерійські обстріли сил АТО в районі Маріуполя

Бойовики відновили активні обстріли з «Градів», мінометів, артилерії та танків позицій сил АТО в районі Маріуполя на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

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«Сьогодні відновились активні обстріли бойовиками наших позицій в районі Маріуполя. Вісім разів вогню з мінометів, артилерії, танків та РСЗО «Град» було піддано укріплені пункти українців поблизу Гнутово. Поблизу населених пунктів Чермалик і Талаківка бойовики відкривали вогонь по українським військовим із стрілецької зброї, а поблизу Павлополя та Первомайська – з мінометів», - йдеться в повідомлені.