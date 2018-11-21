ЗМІ терористів приховали скандальний нюанс з біографії ватажка "ДНР" Пушиліна (фото)

Інформація про участь Пушиліна в МММ була видалена з його персонального сайту.

Підконтрольний угрупованню "ДНР" телеканал "Юніон" у сюжеті про біографію ватажка бойовиків Дениса Пушиліна не згадав про його участь у фінансовій піраміді МММ.

Читайте також"Парламент "ДНР" очолив колишній нардеп-комуніст (фото)

У сюжеті про життя Пушиліна до подій 2014 року лише згадується, що він народився у Львові в сім'ї робітників, закінчив ліцей, служив в армії, вступив до університету і змінив кілька робіт. При цьому, де саме він працював, не згадується, передають "Новости Донбасса".

Відомо, що з 2011 року по 2013 рік Пушилін був функціонером МММ в Україні. Крім того, коли на основі МММ була створена партія "Ми Маємо Мету", Пушилін став її членом і брав участь у парламентських виборах 2012 року.

Інформація про участь Пушиліна в МММ була видалена з його персонального сайту. Однак попередня редакція біографії збереглася в кеші.

Також інформація про те, що Пушилін працював у фірмі "Солодке життя" була замінена формулюванням "в одній з дистриб'юторських фірм".

Як повідомлялося, 20 листопада в окупованому Донецьку пройшла "інавгурація" ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.