В ОБСЄ закликали РФ і Україну дипломатично врегулювати ситуацію в Азовському морі

В організації закликають обидві країни утримуватися від погіршення ситуації.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік та голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан закликають Росію та Україну дипломатичними засобами врегулювати ситуацію в Азовському морі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

Вони заявили, що відстежують останні події в Азовському морі з великою стурбованістю.

Говорячи про останній розвиток ситуації, який призвів до посилення напруженості між Україною та РФ, Сайдік та Апакан закликали до стриманості та утримання від погіршення ситуації.

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"Настав час усунути розбіжності за допомогою політичних і дипломатичних засобів", - наголосили вони.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом, після 17.00, під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести воєнний стан у країні терміном на 60 діб для створення умов щодо відбиття збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, на 16.00.