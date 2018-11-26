Затверджене президентом рішення РНБО доручає Генштабу прикрити важливі об'єкти засобами ППО

Також необхідно «передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах».

Генеральному штабу Збройних сил України доручається організувати протиповітряну оборону України з метою прикриття важливих державних об’єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави та угруповань військ від ударів з повітря.

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Про це йдеться в тексті рішення РНБО, затвердженого президентом України указом №390/2018 щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні, яке потребує схвалення у Верховній Раді.

Зокрема, Генштабу ЗСУ доручено невідкладно подати президентові України пропозиції щодо введення в дію документів з питань застосування Збройних сил України та інших військових формувань.

Також доручено «організувати протиповітряну оборону України з метою прикриття важливих державних об’єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави та угруповань військ (сил) від ударів з повітря».

Крім того, Генштаб має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Також необхідно «передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ № 390/2018 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".