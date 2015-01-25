З полону бойовиків звільнили трьох захисників Донецького аеропорту - ЗМІ

В суботу з полону "ДНР" звільнили трьох захисників Донецького аеропорту. Це Сергій Бойко, Володимир Предюк і Дмитро Костецький, повідомляють Новости Донбасса.

Бійців української армії звільнили з полону і передали матерям прямо на території Донецька.

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У звільненні взяли участь заступник Міністра оборони Юрій Мехед, радник Міністра оборони Василь Будік і група зі звільнення полонених "Патріот".