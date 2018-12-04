Командування РФ запровадило на окупованих територіях особливий режим підтримки боєготовності – Міноборони

Російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України скасовано відпустки.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності, військовослужбовцям РФ на період дії воєнного стану в окремих областях України відмінено відпустки та введені інші обмеження.

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Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

"Російське окупаційне командування запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 армійського корпусів Збройних сил РФ. У зв’язку з цим, підрозділи російських окупаційних військ перебувають у стані так званого “особливого режиму несення служби” та інтенсивно проводять заходи, характерні для приготувань до активізації бойових дій. Зокрема, передові позиції посилюються додатковими бронегрупами й артилерійськими розрахунками із забезпеченням їх подвійним боєкомплектом. При цьому, російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України відмінено відпустки та введені інші обмеження, у тому числі заборонено звільнення з військової служби", - сказав він.

Водночас, як додав Гуцуляк, командування ЗС РФ нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів. Крім того, продовжується посилення розвідувальних підрозділів 1 та 2 АК окупантів кадровими військовослужбовцями Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ.

Раніше повідомлялось, що введення воєнного стану в деяких регіонах України позначилося й на обстановці на передовій на Донбасі – противник збільшив кількість обстрілів.