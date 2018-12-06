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Терорист Губарєв повернувся до Донецька й розповів, де живуть соратники Захарченка-втікачі з "ДНР"

14:56, 06 грудня 2018
Війна
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Тимофєєв втік з "ДНР" / Скріншот

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В інтерв'ю підконтрольному терористам ресурсу він прокоментував можливість повернення в ОРДО соратників-втікачів ліквідованого Олександра Захарченка, пише "DonPress".

Йдеться про екс-"міністра доходів й зборів" Олександра "Ташкента" Тимофєєва та екс-радника Захарченка Олександра Казакова.

"Штаб-квартира цих людей розташована в селищі Лапіно Московської області, нехай вона там і залишається", - розповів Губарєв.

Раніше повідомлялося, що так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв, а також Олександр Казаков, колишній радник" Захарченка, після того, як покинули псевдореспубліку, почали шукати підтримку в Москві.

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Теги: #ДНР#Москва#захарченко