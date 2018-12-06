Терорист Губарєв повернувся до Донецька й розповів, де живуть соратники Захарченка-втікачі з "ДНР"

Після ліквідації Захарченка Тимофєєв і Козаков втекли в РФ.

Екс-"народний губернатор" Донбасу Павло Губарєв після невдалої спроби участі в "виборах" ОРДЛО повернувся в окупований Донецьк.

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В інтерв'ю підконтрольному терористам ресурсу він прокоментував можливість повернення в ОРДО соратників-втікачів ліквідованого Олександра Захарченка, пише "DonPress".

Йдеться про екс-"міністра доходів й зборів" Олександра "Ташкента" Тимофєєва та екс-радника Захарченка Олександра Казакова.

"Штаб-квартира цих людей розташована в селищі Лапіно Московської області, нехай вона там і залишається", - розповів Губарєв.

Раніше повідомлялося, що так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв, а також Олександр Казаков, колишній радник" Захарченка, після того, як покинули псевдореспубліку, почали шукати підтримку в Москві.