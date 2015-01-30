У Вуглегірську не припиняються бої між бойовиками і силами АТО - РНБО
У Вуглегірську триває бій між силами АТО та російсько-терористичними військами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.
«У місті Вуглегірськ Донецької області триває бій. Російсько-терористичні війська постійно атакують та обстрілюють опорні пункти і блокпости сил АТО», - зазначив він.
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«Для припинення ведення вогню ворожої артилерії Збройні сили України ведуть контрбатарейну боротьбу. Сили противника постійно маневрують, що ускладнює їхнє знешкодження», - додав Польовий.
Раніше повідомлялось, що Вуглегірськ в даний час не перебуває під контролем бойовиків - за нього йде бій. Туди спрямовані резерви і боєприпаси для українських військових. Бойовики також проводять передислокацію значних сил у напрямку міст Дебальцеве та Вуглегірськ Донецької області.