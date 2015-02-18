Росіяни ставили українським військовим в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявляє, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.
”Наголошую, що Україні був поставлений ультиматум. Що якщо українські війська хочуть вийти з Дебальцевого, вони мають скласти всю зброю, передати її - підкреслюється - в справному стані росіянам, підняти білий прапор і здатися в полон на милість ”переможця”. Такі умови поставлені були перед Збройними силами України. Я особисто вийшов на керівників частин, які розташовані були в Дебальцевому. Мова ведеться про 128 піхотну бригаду з Мукачевого, мова йдеться про 40-й батальйон, також йдеться про представників 13-го батальйону, залишки 25-го батальйону та інші підрозділи”, - наголосив Порошенко.
Читайте такожЗа попередніми даними під час виходу з Дебальцевого ВСУ втратили 6 бійців - Порошенко
При цьому він зазначив, що пишається українськими Збройними силами та підрозділами Національної гвардії. ”Жоден з ким я спілкувався, не погодився на принизливі умови, які були запропоновані для виходу”, - розповів Порошенко.