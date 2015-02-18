Росіяни ставили українським військовим в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку - Порошенко



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.

”Наголошую, що Україні був поставлений ультиматум. Що якщо українські війська хочуть вийти з Дебальцевого, вони мають скласти всю зброю, передати її - підкреслюється - в справному стані росіянам, підняти білий прапор і здатися в полон на милість ”переможця”. Такі умови поставлені були перед Збройними силами України. Я особисто вийшов на керівників частин, які розташовані були в Дебальцевому. Мова ведеться про 128 піхотну бригаду з Мукачевого, мова йдеться про 40-й батальйон, також йдеться про представників 13-го батальйону, залишки 25-го батальйону та інші підрозділи”, - наголосив Порошенко.

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При цьому він зазначив, що пишається українськими Збройними силами та підрозділами Національної гвардії. ”Жоден з ким я спілкувався, не погодився на принизливі умови, які були запропоновані для виходу”, - розповів Порошенко.