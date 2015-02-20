Ситуація у зоні АТО залишається напруженою, за добу із РФ для бойовиків прибули чотири конвої постачання

Ситуація в зоні АТО продовжує залишатися напруженою, російсько-терористичні війська продовжують активно здійснювати обстріл позицій українських військ.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"На основних операційних напрямках відбувається перегрупування формувань російсько-терористичних військ, відзначається активізація ресурсного та матеріального забезпечення процесу відновлення боєздатності формувань противника шляхом їх доукомплектування живою силою, озброєнням та бойовою технікою", - йдеться у повідомленні.

За останню добу зафіксовано прохід з Росії на територію окупованих територій на Донбасі як мінімум 4-х конвоїв постачання: у загальній складності до 55 транспортних одиниць, а також 28 одиниць бойової техніки, включаючи танки, ББМ і самохідну артилерію.