У Донецькому аеропорту виявлено ще декілька тіл - ОБСЄ

Про це повідомляється у щоденному звіті місії, передає ТСН.

У звіті ОБСЄ сказано, що, за словами бойовиків, вони знайшли останки 10 українських військових. Причому представники ОБСЄ бачили 2 тіла у формі та мішки, у яких, за словами бойовиків, були останки трьох солдатів.

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"Командир "ДНР" сказав, що останки 10 українських солдатів були відновлені. Він показав два тіла у формі із відзнаками та мішки, що містять тіла трьох українських солдатів", - сказано в повідомленні.

Бойовик "ДНР" заявив преставителям ОБСЄ, що останки будуть передані у морг Донецька, а звідти їх передадуть українській владі.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики заявили, що знайшли під завалами Донецького аеропорту 30 тіл "кіборгів".