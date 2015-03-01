Бойовики імітують відведення військової техніки із зони АТО - штаб

Терористи з метою введення в оману представників моніторингової місії ОБСЄ переміщають військову техніку вдень від лінії розмежування до тилових районів, а в нічний час - у зворотному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

«Фіксуються ознаки підготовки ворога до подальших наступальних дій на Маріупольському, Артемівському й Луганському напрямках», - сказав Лисенко.

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За його словами, ввечері 28 лютого в контрольному пункті «Лисичанськ» прикордонний наряд виявив у рейсовому автобусі «Сєвєродонецьк – Гірськ» громадянина України, який зарахований у базі МВС до незаконних озброєних формувань.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Мінських домовленостей, обидві сторони повинні відвести важке озброєння, зокрема, 26 лютого Збройні сили України почали відведення військової техніки по всій лінії розмежування в зоні АТО, тоді як бойовики перемістили техніку частково.