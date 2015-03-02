На Донеччині судитимуть співробітника колонії за співпрацю з терористами

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час досудового розслідування встановлено, що інспектор Селидівської виправної колонії сприяв діяльності терористичної організації ДНР. Він передавав бойовикам розвідувальні дані щодо кількості, розташування та передислокації підрозділів Збройних сил України.

Читайте такожЧастину Чорнухиного зайняли бойовики, зі зруйнованої колонії розбіглися ув’язнені - Москаль

На даний час працівника колонії затримано. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині судитимуть міліціонера за співпрацю з бойовиками.