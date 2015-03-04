За останній тиждень з зони АТО вивезли понад 80 тіл загиблих бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"За останній тиждень з території, що тимчасово знаходиться під контролем бойовиків, було вивезено тіла 81 особи, які загинули в період з січня по лютий поточного року", - сказав він.

Читайте такожЗа час АТО загинули понад 1500 військових, 6 тис. 226 - пораненіЗа його словами, "нині ідентифіковано 19 тіл. Їх прізвища незабаром будуть розміщені на сайті Міністерства оборони України".

Також він сказав, що для ідентифікації інших загиблих залучені спеціалісти судово-медичної експертизи.