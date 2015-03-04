За останній тиждень з зони АТО вивезли понад 80 тіл загиблих бійців
11:11, 04 березня 2015Війна
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За останній тиждень із зони АТО вивезено тіла 81 особи, які загинули в січні.
З зони АТО вивезли понад 80 тіл / 061
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
"За останній тиждень з території, що тимчасово знаходиться під контролем бойовиків, було вивезено тіла 81 особи, які загинули в період з січня по лютий поточного року", - сказав він.
Читайте такожЗа час АТО загинули понад 1500 військових, 6 тис. 226 - пораненіЗа його словами, "нині ідентифіковано 19 тіл. Їх прізвища незабаром будуть розміщені на сайті Міністерства оборони України".
Також він сказав, що для ідентифікації інших загиблих залучені спеціалісти судово-медичної експертизи.
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