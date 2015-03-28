З Харкова до Нідерландів вилетів літак з останками загиблих пасажирів рейсу МН-17

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні, 28 березня, на льотному полі Міжнародного аеропорту «Харків» відбулася церемонія прощання із загиблими пасажирами і членами екіпажу, які летіли рейсом МН-17 з Амстердама в Куала-Лумпур.

У заході взяли участь заступник голови місії посольства Королівства Нідерландів в Україні Геррі Вільямс, перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Адріан Версльюіс, заступник Надзвичайного і Повноважного посла Австралії в Україні Тім Болотніков, глава пошукової місії Нідерландів в Україні з розслідування катастрофи рейса МН17 Ханс Ван Де Вен , т.в.о. заступника голови облдержадміністрації Вадим Глушко, директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОДА Віктор Коваленко.

Після церемонії прощання борт, на який з почестями занесли три труни з останками загиблих в авіакатастрофі, вилетів з харківського аеропорту в Ейндховен (Нідерланди).

«Сьогодні ми відправили 800 фрагментів останків тіл, знайдених цього тижня. Всього на борту перебували 298 осіб. На сьогоднішній день ідентифіковано 296 жертв. Це один із найвищих показників, який був в історії ідентифікацій подібного роду. Зі свого боку Харківська облдержадміністрація надає всіляку допомогу в пошуку останків жертв. Сподіваємося, що тепер в Голландії зможуть ідентифікувати всіх загиблих, а потім останки будуть віддані землі», - сказав Глушко.

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За його словами, іноземні фахівці ще залишаються працювати в зоні, де авіалайнер зазнав аварії, поки не буде ідентифіковані останки всіх загиблих. Причому представники так званої ДНР поки не перешкоджають роботі експертів.

«На сьогоднішній церемонії ми відправляли назад у Нідерланди останки жертв літака, що впав. Ми дуже цінуємо те, наскільки харківська влада допомагає нам повернути ці останки гідним шляхом. Це важливо не тільки для голландської нації, а й для всіх, хто сумує», - зазначила Вільямс.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер Boeing-777, що слідував рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився неподалік селища Грабово Донецької області 17 липня 2014. На борту лайнера перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Раніше УНІАН повідомляв, що для розслідування катастрофи Боїнга-777 реконструюють кабіну пілотів і салон бізнес-класу.