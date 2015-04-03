Бойовики біля Маріуполя розжилися протитанковими ракетними комплексами - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

«В основному ПТРК типу «Фагот», а так само СПГ-9 «Спис». Велика частина цих засобів переміщується транспортом і групується в спеціальні ПТ-вогневі групи. На ділянці від Павлополя до Широкиного відзначається дія як мінімум 4-х таких груп», - пише Тимчук.

За інформацією ІС, протягом минулої доби зафіксовано переміщення з Росії в окуповані райони Донбасу близько 28 транспортних одиниць автомобільної техніки, ще 8 одиниць відзначені як спеціальна техніка та обладнання. Велика частина переміщалася "північним" маршрутом - через Алчевськ, Дебальцеве, Єнакієве.

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«Крім того, відмічається перекидання через Стаханов та Алчевськ інженерної (будівельної) техніки на передові позиції бойовиків в районі Бахмутської траси», - повідомляє Тимчук.

У той же час, на під'їзні колії станції Дебальцеве, де у бойовиків обладнаний тимчасовий пункт розвантаження, прибув ешелон з товарними вагонами з боєприпасами, частково з продовольством і спорядженням.