В зоні АТО обстріли бойовиків зафіксовані в районі аеропорту і Щастя

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики продовжують порушувати мінські домовленості, обстрілявши за минулу добу 27 разів українські позиції з 120-міліметрових мінометів, і тричі задіявши танки.

Читайте такожСили АТО відбили атаку бойовиків на Трьохізбенку, серед українських військових є поранені - Москаль"Бойовики не виконують мінські домовленості, дошкуляючи нашим військовим збройними провокаціями. Зокрема, бойовики 27 раз обстріляли наші позиції з 120-міліметрових мінометів, 6 разів - з 122-міліметрових гармат, і тричі застосовували танки. Також зафіксована робота снайперів по українських позиціях", - сказав Андрій Лисенко.