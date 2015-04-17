Бойовики за добу 7 разів обстріляли сили АТО із забороненої Мінськими домовленостями зброї
Бойовики на Донбасі за добу 7 разів обстріляли позиції українських силовиків із озброєння, яке, згідно з Мінськими домовленостями, мало б бути відведене.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом минулої доби ситуація в зоні АТО залишалася напруженою, але контрольованою. Бойовики здійснили ряд обстрілів наших позицій з озброєння, що підлягає відведенню. Зокрема, 5 разів відкривався вогонь з 120-міліметрох мінометів, двічі – з 122-міліметрових гармат». – зазначив він.
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«Наші військові дотримуються Мінських домовленостей та відповідають лише у випадку реальної загрози життю наших бійців», - додав Лисенко.
«Найгарячішими точками були на Маріупольському напрямку – селища Широкине та Талаківка, на Донецькому напрямку – район аеропорту та передмістя Горлівки, на Луганському напрямку – позиції біля Попасної та поблизу Бахмутської траси», - розповів речник АТО.