Бойовики за добу 7 разів обстріляли сили АТО із забороненої Мінськими домовленостями зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом минулої доби ситуація в зоні АТО залишалася напруженою, але контрольованою. Бойовики здійснили ряд обстрілів наших позицій з озброєння, що підлягає відведенню. Зокрема, 5 разів відкривався вогонь з 120-міліметрох мінометів, двічі – з 122-міліметрових гармат». – зазначив він.

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«Наші військові дотримуються Мінських домовленостей та відповідають лише у випадку реальної загрози життю наших бійців», - додав Лисенко.

«Найгарячішими точками були на Маріупольському напрямку – селища Широкине та Талаківка, на Донецькому напрямку – район аеропорту та передмістя Горлівки, на Луганському напрямку – позиції біля Попасної та поблизу Бахмутської траси», - розповів речник АТО.