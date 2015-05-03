За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще шестеро дістали поранення - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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"За добу внаслідок провокацій, сутичок, загинув один український військовий і шестеро дістали поранення", - сказав Лисенко.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків у Луганській області загинула місцева мешканка.

"Внаслідок зухвалого обстрілу бойовиками шахти "Пролетарська" Новоташківского району загинула місцева мешканка. Таким чином обстріли з боку російських найманців призводять до нових смертей серед мирного населення", - підкреслив Лисенко.

Крім цього, за словами Лисенка, під час мінометного обстрілу населеного пункту Піски кілька мін розірвалися неподалік від спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зазначив, що таким чином бойовики піддають небезпеці членів міжнародної спостережної місії, а також грубо порушують Мінські угоди.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, з 18.00 до півночі 2 травня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою, російсько-терористичні війська 28 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, "Градів", мінометів калібру 120 міліметрів, а також артилерії калібру 122 міліметри.

Нагадаємо, 2 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі, починаючи з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту і в селі Широкиному, контроль над яким відкриває або блокує можливість наступу терористів на Маріуполь.